Von stacheligen und schrulligen Existenzen

Schloß Holte-Stukenbrock

Aufwühlend emotional bis witzig-frivol war die Lesung, zu der der Kulturkreis am Dienstagabend in das Kulturforum am Altenkamp eingeladen hatte. Zu Gast war Katharina Adler, die aus ihrem Roman „Iglhaut“ vorlas. Nach der Begrüßung durch Erna Dransfeld lauschen 20 Zuhörerinnen und Zuhörer gespannt, als die Münchener Autorin zu lesen beginnt.

Von Uschi Mickley