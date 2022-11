Von Straußen, Spatzen und Strick

Adventsausstellung in den Heimathäusern: Neue Aussteller präsentieren zeitlose und moderne Trends

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Adventsausstellung in den in Stukenbrocker Heimathäusern ist längst kein Geheimtipp mehr. Sechs Hobbykünstler, unter ihnen fünf neue Aussteller, haben am Wochenende Nützliches, Ausgefallenes sowie zeitlosen und modernen Weihnachtsschmuck präsentiert.

Von Uschi Mickley