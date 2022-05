Vor dem Anbaden: Hecke stutzen und Fugen kratzen

Werther

Terrassenplatten vor dem Imbiss werden mühselig vom Unkraut befreit, und in den Rabatten wird gezupft und gejätet. Etwa 20 freiwillige große und kleine Helfer sind am Samstag auf der Wiese und rund um das Becken am Freibad Werther fleißig gewesen.

Von Sandra Homann