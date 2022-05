Walbusch will grüne Akzente setzen

PV-Anlagen auf Dach des Logistikzentrums und auf Parkplatz am Outlet in der Prüfung

Halle

Mit seinen großen versiegelten Parkflächen und den ebenso energetisch ungenutzten Dachflächen standen das Outletcenter und das Logistikzentrum von Gerry Weber in Halle lange in der Kritik. Jetzt will der neue Eigentümer, das Modeunternehmen Walbusch aus Solingen, deutlich grüne Akzente im Ravenna-Park setzen.

Von Stefan Küppers