Was auf Familie Mustermann so zukommt

Die Kläranlage Künsebeck am Sandforther See, die möglicherweise zu einer Zentralkläranlage ausgebaut wird.

Über eine notwendige Zeitenwende wird in diesen Wochen viel diskutiert. Und wenn man liest, welch alarmierenden Unterton Projektsteuerer in Bezug auf die Entwicklung von Baupreisen und Rohstoff-Knappheiten im Zuge des Ukraine-Krieges anstimmen, dann wird klar, dass die Lage ziemlich ernst ist, und zwar in letzter Konsequenz für uns alle. Nur bei den daraus notwendigen Folgerungen scheint bei vielen Beteiligten in Behörden und auch der Politik großes Beharrungsvermögen vorzuherrschen, das weit von einer echten Zeitenwende entfernt scheint.