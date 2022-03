Was sich jetzt zu lesen lohnt

Die Leipziger Buchmesse ist ausgefallen - Neuerscheinungen gibt es dennoch. Was sich zu lesen lohnt, das erläutert NDR-Literaturexpertin Annemarie Stoltenberg am 29. März in Steinhagen.

Trotz Absage der Buchmesse in Leipzig, die nun nur in etlichen kleineren Veranstaltungen stattfand: „Es erscheinen jetzt im Frühjahr viele neue Titel, und es gibt zahlreiche Gelegenheiten für Neuentdeckungen oder bekannte Schriftsteller“, sagt Manuela Heinig, Leiterin der Steinhagener Gemeindebibliothek. Was sich besonders zu lesen lohnt, das wird Annemarie Stoltenberg, Literaturexpertin bei NDR Kultur den Steinhagenerinnen und Steinhagenern ans Herz legen: Am Dienstag, 29. März, ist sie um 19.30 Uhr zu Gast in der Gemeindebibliothek.