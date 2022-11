Wasser und ein Küsschen für den Gitarristen

Taquínáy: Südamerikanische Rhythmen mit Tango-Pianistin Candela Juárez faszinieren das Publikum in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Tango-Genuss pur in der Evangelischen Versöhnungskirche: Ein abwechslungsreiches Konzert mit authentischer Musik und vielen Überraschungen hat das Ensemble Taquínáy am Samstagabend etwa 120 Zuhörerinnen und Zuhörern geboten. Am Tag darauf hörten 90 Gäste das Konzert im Kulturforum.

Von Uschi Mickley