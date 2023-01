Wasserproben auf dem Weg ins Labor

Die Warmwasserduschen in den drei Dreifach-Sporthallen in Schloß Holte-Stukenbrock werden nach dem Ratsbeschluss vom 22. Dezember schnellstmöglich wieder bereitgestellt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Konkret betrifft das die Sporthalle des Gymnasiums, die Sporthalle Am Hallenbad und die Sporthalle Jahnstraße, wo Warmduschen seit Juli nicht mehr möglich war. Im Dezember hatte der Stadtsportverband interveniert. Denn der FC Stukenbrock wird „Mitgastgeber“ und Mit-Ausrichter eines Turniers, das der TV Verl federführend betreut. Handballfans ist das hochkarätige Turnier als Salming-Cup noch geläufig. Die Verler lagern Spiele dabei in umliegende Gemeinden aus, um mehr Kapazitäten zu haben. Ende Januar werden die drei Dreifachturnhallen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock Austragungsort der Spiele der Bundesliga-Vereine TBV Lemgo und Bergischer HC, die gegen dänische Bundesligisten antreten wie dem Verein aus Kolding.

Die Verwaltung hatte zur Erfüllung der 20-prozentigen Energieeinsparvorgabe der Bundesregierung für die öffentliche Hand infolge der Gasmangellage in den Sommerferien entschieden, die Warmwasserversorgung der Turn- und Sporthallen abzustellen. Da bei Abschaltung der Warmwassererwärmung eine Bildung von gesundheitsgefährdenden Legionellen möglich ist und auch bei einer Kaltwasserdusche Wasser aus den Warmwasserleitungen entweicht, mussten die Duschen in allen Hallen vollständig gesperrt werden, berichtet Tanja Mader-Guhr, Leiterin des Fachbereichs Bildung in der Stadtverwaltung. Die Nutzer der Turnhallen waren informiert worden, in den Umkleiden wird darauf noch einmal hingewiesen.

Zwischenzeitlich sollte das Kaltwasserduschen durch technische Maßnahmen ohne das Risiko einer Legionellen-Belastung ermöglicht werden, was sich jedoch verzögert hatte.

In Umsetzung des Ratsbeschlusses hat die Stadtverwaltung die ersten Schritte veranlasst, um die Warmwasserduschen in den drei Sporthallen wieder in Betrieb zu nehmen. Nun müsse jedoch noch die Beprobung des Wassers sowie das Ergebnis abgewartet werden. Sobald dies ohne Befund erfolgt ist, werden die Duschen unverzüglich freigegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt muss jedoch das Duschen wiederum vollständig – also auch das Kaltwasserduschen – untersagt werden.

Die Sportvereine werden über die Freigabe der Duschen per E-Mail informiert. Zudem werden die Nutzer gebeten, auf die Beschilderung in den Umkleide- und Duschräumen zu achten. In den Sporthallen der Grundschulen bleibt Duschen weiter untersagt.