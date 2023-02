Weiberfastnacht in Stukenbrock ruhig und friedlich

Die erste Bilanz der Polizei ist positiv. Die Veranstaltung verlief ruhig und es waren nahezu überall positiv gestimmte und friedliche Menschen auf den Straßen und in den Festzelten. Dennoch gab es kleine Ausreißer: Am Nachmittag zeigten sich eine 31-jährige Frau aus Essen und ein 20-jähriger Mann aus Gütersloh gegenseitig wegen Körperverletzung und Beleidigung an. Zu der Auseinandersetzung war es an einem Toilettenwagen an einem Festzelt an der Hauptstraße in Stukenbrock gekommen.

