Weihnachtsgeschichte mit Lego-Steinen erzählt

„Die Welt der kleinen Steine – Die Weihnachtsgeschichte aus Legosteinen“ heißt die Ausstellung, die von der Propstei St. Walburga in Werl erstellt wurde und seit einiger Zeit als Wanderausstellung ausgeliehen wird.

Die Weihnachtsgeschichte ist darin lebensnah und detailliert in acht Stationen von Jugendlichen und Erwachsenen nachgebaut worden und für Jung und Alt interaktiv erlebbar. In der letzten Station kann man selber in das Geschehen an der Krippe in Form einer Lego-Figur hineintreten.

Öffnungszeiten

Dieses Jahr kommt die Ausstellung während der Zeit von Freitag bis Donnerstag, 11. bis 24. November, in das Pfarrheim der Pfarrei St. Heinrich in Sende. Am Freitag, 11. November, wird die Ausstellung um 15 Uhr offiziell eröffnet. Ab diesem Tag bis zum 24. November kann sie zu folgenden Zeiten von Einzelpersonen oder Gruppen besucht werden: Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr (am Mittwoch, 16. November, von 15 bis 21 Uhr), Samstag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Vormittags kann die Ausstellung nur nach vorheriger Anmeldung (montags bis freitags ab 9 Uhr) besucht werden. Anmeldungen nimmt Liliane Baumann unter der E-Mail-Adresse [email protected] entgegen. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.