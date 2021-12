Weihnachtszauber im Konvoi

Mag in der Werbung ein Cola-Truck zu Weihnachten erwartet werden - Werthers rustikale Alternative ist am Sonntagabend noch viel mehr gefeiert worden. Knapp 60 festlich geschmückte Traktoren rollten kurz vor Einbruch der Dunkelheit durch das gesamte Stadtgebiet und wurden überall jubelnd begrüßt.

Als die Dämmerung hereinbrach, füllten sich sogar die Nebenstraßen in Werther mit allerlei Fußgängern mit Taschenlampen, Warnwesten, Kind und Kegel. Autos parkten an jeder möglichen Stelle, und so mancher wartete am offenen Fenster auf das besondere Spektakel, das die Landjugend hier ähnlich wie in anderen Ort auf die Beine gestellt hatten.