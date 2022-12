Welch ein Jubel, welche Freude!

Schloß Holte-Stukenbrock

Wann hört man in diesen Breitengraden schon mal Alphörner in einer Kirche? Ein besonderes Erlebnis war das Weihnachtskonzert des Männerchors 1905 Schloß Holte für die 200 Besucher am Sonntag in der St.-Ursula-Kirche. Michael Kampmeier ist es gelungen, die Männerstimmen zu kombinieren mit dem Klang der Alphörner, mit erstklassiger Klavierbegleitung und Frauenstimmen.

Von Monika Schönfeld