Weltklasse trumpft in Halle auf

Halle

Wenn Florian Kehrmann die OWL Arena in Halle betritt, dann ist die Erinnerung an eines der wichtigsten Spiele seiner Karriere sofort lebendig: „2007 bei der WM mussten wir hier gegen Slowenien unbedingt gewinnen. Da hat die Halle so gebrannt, dass das Dach weggeflogen ist.“ Der Handballer Kehrmann war elf Tage später mit dem Nationalteam Weltmeister, jetzt freut er sich als Trainer des TBV Lemgo darauf, dass 2023 die Weltklasse seiner Sportart an den Teuto zurückkehrt.

Von Gunnar Feicht