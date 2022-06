Wenn das "Sync-Armband" Erfolg signalisiert

Wer die Massen im Griff hat, hat die Welt im Griff“, heißt es am Ende des Experiments. Auf die Bühne gebracht haben „Das Experiment“ jetzt die Schülerinnen und Schüler des Literaturkurses der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule.

Erschreckend aktuell: Literaturkurs an der PAB-Gesamtschule Werther/Borgholzhausen thematisiert Manipulation und Macht

Nicht ganz unbeabsichtigte Parallelen zur medienaffinen Gegenwart brachte der Literaturkurs an der PAB-Gesamtschule bei der Theatercollage "Das Experiment" auf die Bühne.

Und so wird klar, dass Wissenschaft sich oft in den Dienst der Macht stellt und nur selten ausschließlich humanitäre Ansätze verfolgt. „Glauben Sie, Dr. Frankenstein hat die Ethik-Kommission gefragt, ehe er seine Monster geschaffen hat?“, fragt die Protagonistin im Stück.

Der mit 38 Schülerinnen und Schülern überdurchschnittlich gut besetzte Literaturkurs Q 1 an der PAB-Gesamtschule hat sich bei seiner Jahresarbeit für die zeitgemäße Theatercollage „Das Experiment“ von Sabine Hrach entschieden. Unter anderem geht es um die zunehmende Abhängigkeit des Menschen von technischen Medien und Personalisierungs-Apps. In nicht allzu ferner Zukunft geben Sync-Armbänder anhand ihrer wechselnden Farbe an, wie sich Körperdaten entwickeln, wie gut die individuellen Ziele verfolgt werden, wie viele Freunde man hat – kurz: wie es mit dem persönlichen Erfolg im Leben aussieht.

Wissenschaftler-Team hat einige Jugendliche entführt

Ein Wissenschaftler-Team, dargestellt von Josephin Torweihe, Pauline Hinz, Lana Martin und Amelie Greiner, hat einige Jugendliche entführt und will nun in besagtem Experiment herausfinden, wie sich deren Organisationsstrukturen entwickeln. Eine aus Swetlana Janzen, Jette Droste und Zina Mirza bestehende Besuchergruppe soll als Kontrollgremium von außen die Entwicklung beobachten und bei Bedarf die Reißleine ziehen dürfen. Ihr Spektrum reicht von Begeisterung über Skepsis bis zu konsumorientierter Naivität.

Die in einer Lagerhalle untergebrachten Jugendlichen müssen sich unterdessen mit gesellschaftlichen Prozessen befassen. Schnell kristallisiert sich der Unterschied von Mitläufern zu Machtmenschen heraus. Maja (Nancy Grace Ikeakhe) profiliert sich als Anführerin, der die meisten bereitwillig folgen. Als sie herausfindet, wie die Farbe der Sync-Armbänder beeinflusst werden kann, nutzt sie dieses Wissen hemmungslos aus. Die paar Individualisten mit moralischen Bedenken spielen keine Rolle mehr.

"Daten, Massen, Medien – jetzt habe ich alles, was ich brauche"

„Alle sind glücklich, ich bin frei, ich bin gelb“, lautet die affirmative Losung der Masse, in die auch ausgewählte Zuschauer mit einstimmen. Die Wissenschaftler frohlocken, ihr Experiment ist aufgegangen, während sich die Befürworterin aus der Besuchergruppe in den Wahnsinn verabschiedet.

Doch schnell wird klar, dass auch im Team der Wissenschaftler getrickst wurde. Anstelle des angestrebten Nobelpreises kommen die wahren Motive ans Licht: „Daten, Massen, Medien – jetzt habe ich alles, was ich brauche“, hält Frau Dr. Dr. ihren verdutzten Kolleginnen entgegen.

Die jungen Akteurinnen und Akteure nehmen am Ende ihren wohlverdienten Schlussapplaus entgegen. Foto: Johannes Gerhards

Angesichts aktueller Bezüge im Weltgeschehen ist das ein nachdenklich machendes Resümee des dennoch „wunderbaren und vergnüglichen Theaterabends“, wie Schulleiterin Ulla Husemann am Ende feststellt.

Unter der Regie von Alexander Heim und Alexander Oldenburger ist ein energiegeladenes Stück entstanden. Wer nicht als Akteur im Rampenlicht stand, hat hinter den Kulissen mit dem Bau von Bühnenbild, bei Kostümen und Masken oder an Licht- und Tontechnik seinen Teil zu einem gelungenen Gesamtkonzept beigetragen.