Wenn Wünsche wahr werden - Hallerin auf der Bühne

Melodien aus Disney-Produktionen haben 4.000 Besucher in der OWL-Arena in Halle zum Träumen gebracht. Eine Hallerin steht plötzlich im Mittelpunkt.

Die neue Produktion von Disney in Concert erlebt ihre Premiere in der OWL-Arena vor 4.000 Zuschauern

Für Maren aus Halle (3. von rechts) geht ein Wunsch in Erfüllung, als sie gemeinsam mit (von links) Anton Zetterholm, Roberta Valentini, Elisabeth Hübert, Philipp Büttner und Enrico De Pieri zur Filmmusik von Tarzan auf der Bühne stehen darf.

Zeichentrick- und Animationsfilme aus dem Hause Disney begeistern die Menschen seit Generationen. Immer wieder sorgen allein die Songs aus den mittlerweile 60 Produktionen für Gänsehautgefühle. Beim multimedialen Konzertereignis „Dreams come true“ wird der Bogen gespannt über 80 Jahre Filmgeschichte. Angefangen bei „Pinocchio“ aus dem Jahr 1940 über „Arielle, die Meerjungfrau“ und „König der Löwen“ bis zu „Encanto“ von 2021 erklingen Melodien, die die 4.000 Besucher in der OWL-Arena zum Träumen bringen und am Ende zu stehenden Ovationen veranlassen.