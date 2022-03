"Wer fliehen muss, ist hier willkommen"

Steinhagen

"Wir müssen heute für den Frieden beten und weiter für Demokratie, Menschlichkeit und Freiheit eintreten“, sagte Steinhagens Bürgermeisterin Sarah Süß am Montagabend vor der Steinhagener Dorfkirche. Gut 200 Menschen hatten sich auf dem Kirchplatz eingefunden, um für die Menschen in der Ukraine und für den Frieden in Europa zu beten.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold