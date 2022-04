Wer füllt den "Schlauen Montag"?

Referenten mit interessanten Themen gesucht: Sandra Heidemann plant Neuauflage der beliebten Reihe in Werther

Werther

Interessantes über Kaffee und Tee, Tipps zur Stressbewältigung, Auszüge aus einem Wertheraner Langeoog-Krimi, Buchtipps und Geschenkideen, Wissenswertes rund um Finanzen, Ernährung und Garten – all das und vieles mehr haben die Besucher in den vergangenen Jahren beim „Schlauen Montag“ im Walbaum‘schen Haus in Werther kennengelernt. Jetzt plant Organisatorin Sandra Heidemann eine Neuauflage der beliebten Reihe und sucht dafür weitere Referenten.

Von Volker Hagemann