"Die Königin ist krank", sagt Pastor Holger Hanke und meint damit die Orgel in der St. Jacobikirche in Werther. Gute Pflege allein reicht jetzt nicht mehr. Eine Sanierung steht bevor, die man durchaus mit einer größeren Operation vergleichen kann.

Die Orgel in der St. Jacobikirche: Die "Königin der Instrumente" ist in die Jahre gekommen. Von Pfingsten bis Erntedank wird sie umfassend renoviert.

Der Zustand der Orgel hat sich schleichend verschlechtert. Kein Wunder, das Alter macht sich bemerkbar. In ihren Ursprüngen ist sie fast 130 Jahre alt. Damals war die evangelische Kirche gerade erweitert worden, ein der neuen Größe des Raumes angemessenes Instrument musste her. Seitdem hebt und senkt sich der riesige Blasebalg in einer eigens für ihn geschaffenen Kammer im Turm der Kirche, sobald jemand am Spieltisch auf der Orgelempore die Register zieht.