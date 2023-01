30-Jähriger bei Unfall in Werther im Auto eingeklemmt

Mit Drogen und Alkohol am Steuer - 25-jährige Frau ebenfalls verletzt

Werther

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagabend in Werther wurde ein Autofahrer (30) aus Baden-Württemberg in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Eine weitere Unfallbeteiligte (25) aus Werther erlitt leichtere Verletzungen.

Von Gabriele Grund