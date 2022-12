400 Päckchen unterwegs nach Osteuropa

Gut 400 Päckchen sind in Werther und den Nachbarorten in diesem Winter für die Hilfsaktion "Weihnachten im Schuhkarton" gepackt worden. Sie sind auf der Reise zu Kindern in Osteuropa.

Das Team der ehrenamtlichen Helfer hat jetzt Bilanz gezogen. Dass am Ende nicht mehr ganz so viele Pakete wie in den Vorjahren zusammen gekommen sind, führen sie auf mehrere Gründe zurück.

Etwas weniger Kartons als sonst

"Das mag mit dem Krieg in der Ukraine, der damit verbundenen Gas-Krise und den allgemeinen Preisanstiegen verbunden sein", vermutet Katja Kreft, dass manchen Spendern das Geld nicht mehr ganz so locker sitzt. "Zudem laufen viele andere und ähnliche Weihnachtsaktionen parallel, die natürlich auch Spender benötigen."

Das Helferteam um die Hägeranerin hat zudem ihren Aktionsradius etwas verkleinert und die interne Organisation umgestellt. Es gab mehrere dezentrale Sammelstellen (zwei in Werther, je eine in Halle und Steinhagen/Brockhagen), so dass viele Fahrtwege und zusätzliches Be- und Entladen entfallen konnten. Auch die Lagerung der Päckchen wurde so entzerrt. "Dieses Mal haben teilweise Mitarbeiter einzelner Apotheken eigenständig Päckchen verpackt, was uns als Team die Arbeit sehr erleichtert hat", dankt Katja Kreft.

Haller Mittagstisch profitiert

Neben zahlreichen Geldspenden habe es wieder einige Sachspenden gegeben - darunter selbst gestrickte Socken, Mützen, Schokolade, Kuscheltiere, Wasserbälle und Spielzeugautos. "Die Dinge, die aufgrund der aktuellen Bestimmungen aussortiert werden mussten, kommen auch dieses Jahr wieder dem Haller Mittagstisch zugute", versichert Katja Kreft, dass für gute Verwendung gesorgt ist.

Wo genau die fertig geschnürten Pakete aus dem Altkreis Halle für leuchtende Kinderaugen sorgen werden, entscheidet sich wieder kurzfristig und wird über die Hauptzentrale der "Samariter" gesteuert. Fest steht nur Osteuropa. "Ab etwa Mitte Januar, lässt sich über die Eingabe der Wertheraner Postleitzahl auf www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/ueber-die-aktion/wohin-ging-mein-schuhkarton/ das Empfängerland nachverfolgen", informieren die Aktiven vor Ort.

Damit Kinder zum Fest nicht leer ausgehen

Sie versichern: "In dem jeweiligen Dorf vor Ort werden die Kinder, die beschenkt werden sollen, einzeln ausgesucht und kurz vor Weihnachten zur Verteilaktion eingeladen, damit auch tatsächlich die Kinder ein Geschenk bekommen, die am meisten bedürftig sind und sonst an Weihnachten leer ausgehen würden." Der Helferkreis bedankt sich bei allen, die inzwischen schon traditionsreiche Aktion im Altkreis erneut unterstützt haben.