Ab 1. März wieder ganztägig unterwegs

Werther

„Die ungewollt Langhaarigen werden es uns danken“, sagt Heinz Deppermann mit einem Augenzwinkern. Und spielt damit auf den 1. März an. Von diesem Tag an verkehrt der Bürgerbus Werther wieder nach seinem normalen ganztägigen Fahrplan – und hat dann ja vielleicht auch so manchen Fahrgast an Bord, der auf dem Weg zum Friseur ist.

Volker Hagemann