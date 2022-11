Adventsbasar vor der Eisdiele

Wer Selbstgemachtes verschenken möchte, muss dazu nicht unbedingt online gehen: ganz analog und mit persönlicher Beratung bieten Mitglieder der katholischen Gemeinde St. Michael zum ersten Advent weihnachtliches Kunsthandwerk und selbstgemachte Leckereien an.

St. Michaelsgemeinde Werther bietet Selbstgemachtes an

Drei Könige und ein Stern - das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was die St. Michaelsgemeinde Werther auf ihrem Adventsmarkt anbietet.

Am Samstag, 26. November, von 10 bis 14 Uhr ist auf der Terrasse der Eisdiele Venezia von handgerollten Kugeln aus Manufaktur-Marzipan über selbstgestrickte Kuschelsocken bis zur „Krippe im Glas“ ist (fast) alles dabei.

Erlös für Kinderfonds und Nicaragua

Der Erlös geht an den Wertheraner Kinderfonds e.V. sowie an ein Projekt zur psychotherapeutischen Unterstützung von Opfern innerfamiliärer Gewalt in Nicaragua. Das Besondere: Dieses Projekt wurde von Pfarrer Jürgen Westhof ins Leben gerufen, der zehn Jahre Gemeinden entlang des Rio San Juan im Süden Nicaraguas betreute. Die Spenden gehen nicht über eine große Organisation, sondern werden unmittelbar weitergeleitet.

Auch an den vier Adventssonntagen kann man sich jeweils von 12.15 bis 13 Uhr in der Kirche St. Michael (Ravensberger Straße 62) gegen eine Spende mit Weihnachtsschmuck, Plätzchen, Likör und vielem mehr eindecken.