Alternativen zum eigenen Häuschen

Werther

In Zeiten von Klimawandel, Ressourcenknappheit und steigenden Kosten sind Alternativen zur Einfamilienhaussiedlung gefragt, so heißt es in der Einladung zu einer von den Sozialdemokraten initiierten Podiumsdiskussion. Verschiedene Experten nehmen am Mittwoch, 18. Januar ab 19 Uhr in Haus Werther dazu Stellung.

Von Johannes Gerhards