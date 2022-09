"Mann & Frau" überzeugen die Jury: Jetzt muss nur noch entschieden werden, ob das Paar auch nach dem zehnten Skulpturenpfad in Werther zusammenbleiben darf.

Jury begutachtet Werke beim 10. Skulpturenpfad in Werther

Marion Pahmeyer, Künstler Thomas Strakhof, Lena Jeckel ( Kulturamtsleitung Gütersloh) und Henrike Mund (Kuratorin an der Kunsthalle Bielefeld, von links) stehen vor der Sieger-Skulptur 2022.

Die beiden Holzskulpturen von Thomas Strakhof haben die Kunstexperten am meisten beeindruckt, nachdem sie mit fachlich geschultem Auge die Werke auf der Kunstmeile in Werther in Augenschein genommen hatten.