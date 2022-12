"Andere sollen sich an Weihnachten ja auch freuen"

Werther

Dass viele andere Kinder in Werther es längst nicht so gut haben wie sie selbst, das wissen Anton, Emma, Felix und all die anderen Kinder aus der AWO-Kita Weststraße schon. Und so waren sie jetzt eifrig damit beschäftigt, mit Unterstützung von Eltern und Erzieherinnen Geschenkpakete zusammenzustellen. Die haben sie am Mittwoch zur Tafel gebracht - als vorweihnachtliche Freude.

Von Volker Hagemann