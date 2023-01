Ärzte stehen vor schwierigen Entscheidungen

Sternsinger sammeln in Werther Geld für Kranke in Ndolage/Tansania – Dr. Frank Beier gibt Einblick in die aktuelle Lage vor Ort

Werther/Ndolage

Wenn die Sternsinger in Werther an diesem Samstag, 7. Januar, den Segen des Christkinds ins Haus bringen, erbitten sie in Werther zugleich Spenden für Kranke in Ndolage. Dr. Frank Beier schildert die aktuelle Lage in Tansania - und wie schon wenige Euros Not lindern können .

Von Margit Brand