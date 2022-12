Tiere mit Handicap suchen liebevolles Zuhause

Freundlich begrüßt Kater Jannis den Besuch in Claudia Rieglers Wohnung. Kurz wird man beschnuppert, dann geht er zurück auf seine Ecke auf dem Sofa. Jannis ist zwölf Jahre alt - und inkontinent; die kleinen Pampers, die er trägt, scheinen ihn nicht weiter zu stören.

Der Kater genießt sein lauschiges Plätzchen im warmen Wohnzimmer am Nordholz in Werther. Jannis sollte ursprünglich sogar einmal eingeschläfert werden, weil seine Inkontinenz viel von den alten Besitzern abverlangt hat. Vom niedlichen kleinen Kätzchen als Bereicherung der Familie zum zeitintensiven Pflegefall. Immer häufiger werden solche unbequemen Tiere abgegeben, weil sie nicht mehr in den hektischen Alltag passen.