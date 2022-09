Sprengstoff-Anschlag in Werther: Kommen wieder Geldautomaten in die Sparkasse?

Der Tag nach der Geldautomatensprengung in Werther: Die Polizei hat den Tatort in der Kreissparkassen-Filiale Werther wieder freigegeben und das Kriminalkommissariat 2 der Kreispolizeibehörde Gütersloh wertet die Spuren und Zeugenaussagen aus.

Der Blick in der Kundenhalle der Kreissparkassen-Filiale in Werther zeigt, welche Wucht die Explosion gehabt haben muss. Die Zerstörungen gehen bis in die angrenzenden Büros.

Von letzteren sind nicht nur am Mittwoch, sondern auch am Donnerstag noch weitere Hinweise bei der Polizei eingegangen. Der verheerende Sprengstoffanschlag auf zwei Geldautomaten der Kreissparkasse am frühen Mittwochmorgen um 3.30 Uhr hat in vielerlei Hinsicht Spuren hinterlassen. Und jede Menge Fragen. Zum Beispiel die: Inwieweit sind angesichts der Vielzahl von Sprengstoffanschlägen Geldautomaten in Gebäuden mit Wohnungen überhaupt noch verantwortbar? Kreissparkassen-Vorstandsvorsitzender Henning Bauer hat sich solchen Fragen gestellt.