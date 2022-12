Bei Schokolade sind sich alle einig

Auch unter Werthers Politikern herrscht natürlich längst nicht immer die große Einigkeit, logisch. Diskussionen ufern mitunter sogar in Streit aus. Trotz alledem: Der Nikolaus bedachte sie am 6. Dezember alle mit Süßigkeiten.

Dieser Nikolaus ist kein Unbekannter: Veith Lemmen verteilt Schokolade, hier an Hannes Dicke-Wentrup.

Ob verdient oder nicht, das liegt auch hier im Auge des Betrachters. "Ho ho hooo", schallte es schon vom Gang im Wertheraner Rathaus aus in Richtung Sitzungssaal. Und der Mann im roten Mantel verteilte an alle Anwesenden im Ratssaal fröhlich Schokoladen-Nikoläuse, bevor die Sitzung des Bauausschusses begann.

In diesem Fall lüftete er übrigens selbst das nicht allzu schwere Geheimnis: Bürgermeister Veith Lemmen persönlich hatte sich in die Kluft geworfen, schon zuvor war er auch auf dem Bauhof unterwegs. Übrigens mit Papp-Mitra, der traditionellen Bischofsmütze. "Sie hatte ich bislang noch nicht in meiner Hut-Sammlung...", gestand Lemmen.