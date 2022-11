Nach dem Brand zweier Glasfaser-Verteilerkästen in Werther vermutet die Polizei Vorsatz

Werther

Wer zündete die beiden Glasfaser-Verteilerkästen in Werther und Häger an? Mit dieser Frage beschäftigen sich weiterhin die Brandermittler der Polizei. Mark Kohnert, Sprecher der Kreispolizeibehörde Gütersloh, bestätigt jetzt auf WB-Anfrage, was viele vermuten.

Von Volker Hagemann