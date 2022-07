Bloß nicht auf die Holzstapel klettern

20 Ferienspielkinder aus Werther hatten das Glück, an diesem vom Ortverein der Grünen organisierten Termin teilnehmen zu können. Ausgerüstet mit Frühstück und Wanderstock ging es in den Teuto.

Borkenkäfer in der Becherlupe

Ranger Aaron Gellern und Försterin Annette Uhr hatten sogar noch mehr im Gepäck: Borkenkäfer in der Becherlupe zum Beispiel oder das echte Fell („die Decke“) und das Gehörn eines Rehbocks. Kindgerecht erklärten die beiden den Jungen und Mädchen die sie umgebende Natur.

Alle haben einen Wanderstock - es kann losgehen! 20 Kinder waren auf Rangertour unterwegs im Teuto. Foto: Ulrich Artmann

„Die Fragen der Fachleute konnten die Ferienspielkinder erstaunlich gut beantworten“, freut Ulrich Artmann, Sprecher der Grünen in Werther. So wussten die Grundschüler und -schülerinnen, welche Sinne Tiere nachts nutzen, welche Zapfen zu welchen Nadelbäumen gehören und was aus dem geschlagenen Holz am Wegesrand wird: „Papier, Möbel, Dachstühle“, wurden genannt.

Ranger Aaron Gellern erklärte den Kindern, was es mit den Marken auf sich hat, mit denen die gefällten Stämme gekennzeichnet sind. Zugleich mahnte er eindringlich davor, auf aufgetürmte Holzstapel zu klettern, wie man sie im Wald derzeit zuhauf antrifft. „Ein einziger Stamm wiegt so viel wie ein kleines Auto. Wenn der ins Rollen kommt, wird‘s gefährlich.“

Auch den Ausrichtern hat es Spaß gemacht

Die drei Stunden im Wald waren nicht nur Naturkunde-Unterricht hautnah, sondern bedeuteten auch Spiel und Spaß. So tasteten sich die Kinder mit verbundenen Augen durch einen Parcours und veranstalteten ein Kiefern- und Fichtenzapfen-Zielwerfen.

Spaß hat es am Ende nicht nur den Jungen und Mädchen gemacht. „Nach den vielen guten Rückmeldungen sind Bündnis 90/Die Grünen bei den nächsten Ferienspielen sicher wieder dabei“, kündigt Ulrich Artmann an.