Böckstiegel-Schule stellt sich vor

In Familien von Viertklässlern stellt sich bald die Frage nach dem Schulwechsel. Die Böckstiegel-Gesamtschule will mit einem Tag der offenen Tür Entscheidungshilfe leisten.

Dazu öffnet die P.-A.-Böckstiegel-Kreisgesamtschule an beiden Standorten, also in Werther und Borgholzhausen, am Samstag, 19. November, ihre Pforten. Eingeladen sind interessierte Eltern und Kinder des jetzigen vierten Jahrgangs der Grundschulen.

Besucherinnen und Besucher können an diesem Tag an Unterrichtsstunden der Jahrgänge 5 und 6 teilnehmen, Klassen-, Fachräume und Ganztagsbereiche kennen lernen sowie Präsentationen aus dem Unterricht sehen.

Der Vormittag am Standort Werther beginnt um 9.30 und endet um ca. 12.30 Uhr. Gleiches gilt am Standort Borgholzhausen, wo ebenfalls Führungen und offene Unterrichtsstunden auf dem Programm stehen.

Die Schule weist bereits jetzt darauf hin, dass es am 11. Januar um 19 Uhr am Standort Werther und am Standort Borgholzhausen einen Informationsabend für interessierte Eltern gibt.

Auch die Anmeldetermine stehen bereits fest: Montag, 13. Februar, 17 bis 19 Uhr, Dienstag, 14. Februar, Mittwoch, 15. Februar, und Donnerstag, 16. Februar, jeweils von 15 bis 18 Uhr.