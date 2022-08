Der Maler nimmt Abschied von seiner Hanna – und hält das im Bild fest: 1915 muss Peter August Böckstiegel in den Krieg ziehen. Das Bild „Abschied“ ist auf dem Plakat – und in – der neuen Ausstellung des Böckstiegel-Museums Werther zu sehen.

Am Sonntag, 21. August, wird sie eröffnet: „Peter August Böckstiegel – Neue Anfänge 1919/1945“, lautet ihr Titel. Wie hat Böckstiegel die Erlebnisse an der Front im Ersten Weltkrieg verarbeitet? Ein Gespräch mit Museumsleiter David Riedel, in dem es nur um diesen einen Teil der nächsten Ausstellung geht – um den Teil, der nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eine bedrückende Aktualität erfährt. Einige der Städte, die Böckstiegel 1918 in der Ukraine gesehen hat, sind heute wieder im Krieg.