Chansons und Spritztouren auf dem „Trike“

Der Wettergott scheint heute ein Wertheraner zu sein. Das ist klasse“, sagt Reiner Stodieck von der organisierenden Werbegemeinschaft Werther, der damit auf einige der vergangenen Veranstaltungen verwies, bei denen es leider oft regnete. Umso schöner, dass sich nun am Sonntag beim „Goldenen Oktober“ sogar oft die Sonne zeigt und ihren Teil dazu beiträgt, dass sich viele Wertheraner und auswärtige Besucher auf den Weg in die herbstlich geschmückte Innenstadt machen.

„Goldener Oktober“ - Besucher schlendern beim verkaufsoffenen Sonntag in Werther durch die Innenstadt

Dort lockt nicht nur ein verkaufsoffener Sonntag – entlang der Ravensberger Straße gibt es jede Menge zu entdecken. So unterhält Entertainer „Luc“ aus den Niederlanden die Besucher mit seiner lustigen Art und tollen Chansons, Walter Carotta ist mit seiner mintgrünen mobilen Kaffee-Station vor Ort und die Trike-Freunde „Spirit of Nature“ bieten kleine Spritztouren für den guten Zweck an. „Wir unterstützen damit ein Kinderhospiz. Das Trike-Fahren gibt ein ganz besonderes Gefühl von Freiheit und es ist toll, wie die Leute einem hinterherschauen“, sagt Trikerin Astrid Hennig aus Versmold, die mit ihren Vereinskollegen viele Fragen rund um die lauten „Dreiräder“ beantwortet, die mit einem normalen Pkw-Führerschein gefahren werden dürfen.