Chiara scharrt schon mit den Hufen

Schulpferd Brownie war erst 14 Jahre alt, als es mit einer schweren Kolik in die Tierklinik eingeliefert wurde - das Irische Sportpferd überlebte die Krankheit mit schlimmer Symptomatik nicht. Während der Zucht-, Reit- und Fahrverein (ZRFV) Werther um seinen treuen Gefährten trauert, gibt es jetzt auch gute Nachrichten: Chiara ist da und tritt die Nachfolge von Brownie an - dank einer großen Spende.

In seiner Not, ein neues Reitpferd anschaffen zu wollen, wandte sich der Reitverein an die Firma Pikeur aus Werther und bat um finanzielle Hilfe. Das Unternehmen, spezialisiert auf Reitbekleidung und Pferdeausrüstung, unterstützt den Erwerb eines neuen Schulpferdes nun mit 3000 Euro. Ein weiterer Zuschuss kommt von der Stadt Werther, den Rest trägt der Verein selbst.