Christkindl-Markt Werther: Ein Auftakt zum Wohlfühlen

Schon zur Eröffnung füllt sich die Innenstadt - an diesem Samstag und Sonntag geht's weiter

Werther

Der Alte Markt ist bereits am Freitagnachmittag proppevoll, während die Kinder der Chor-AG der Grundschule Werther-Langenheide „Winter ist's“ und „Wenn die Engel Plätzchen backen“ singen. Was für ein stimmungsvoller Auftakt des Christkindl-Marktes! Der gemütliche dreitägige Budenzauber ist endlich zurück und präsentiert sich - rundum aufgefrischt - in adventlicher Hochform.

Von Volker Hagemann