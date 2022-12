Chrombelastung: Boden im Stadtpark soll ausgetauscht werden

Werther

Eine der brisantesten Fragen der letzten Zeit ist doch noch geklärt worden: Soll der Boden in Teilen des Wertheraner Stadtparks und des angrenzenden Grundschul-Geländes großflächig und großvolumig ausgetauscht werden? Denn Messungen hatten an mehreren Stellen eine teils sehr hohe Belastung mit Chrom ans Licht gebracht. Das Thema war stundenlang in zahlreichen Sitzungen mehrerer Fachausschüsse immer wieder diskutiert worden, teilweise flogen geradezu die Fetzen. Am Donnerstagabend ist nun mit überraschend großer Mehrheit endgültig entschieden worden: Ja, der Boden wird ausgetauscht.

Von Volker Hagemann