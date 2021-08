Corona ist ein weiteres Problem

Ist das Coronavirus „besiegt“? „In Tansania würde die Regierung den trügerischen Eindruck rückläufiger Corona-Infektionen gerne so interpretieren, doch so einfach ist es eben nicht“, sagt Dr. Frank Beier. Der Wertheraner Arzt hat einen besonderen Bezug zu den Menschen in dem ostafrikanischen Land.

Dr. Frank Beier aus Werther berichtet von der Situation in Tansania – und von der wichtigen Arbeit am befreundeten Krankenhaus in Ndolage

Bis 2007 hat er mit seiner Familie mehrere Jahre lang dort gelebt und gearbeitet, Beier leitete die Chirurgie im 220-Betten-Krankenhaus in Ndolage nahe dem Viktoria-See.

Heute arbeitet der 60-Jährige als Viszeralchirurg am Christlichen Klinikum Melle und engagiert sich im Freundeskreis Ndolage, der Spenden für das Krankenhaus in Tansania sammelt und vor Ort einsetzt. Beier pflegt enge Verbindungen nach Ostafrika, 2016 war er zuletzt in Ndolage. Zu den Schwerpunkten des dortigen Krankenhauses gehört die Versorgung von Schwangeren, Kleinkindern und von AIDS-Patienten.

Regierung hat Virus heruntergespielt

Zusätzliche Not brachte das Coronavirus. An die erste bekannt gewordene Verbreitung im Januar 2020 erinnert sich Dr. Frank Beier: „Es erkrankten auffällig viele Menschen an einer Lungenentzündung. Dazu muss man wissen, dass viele Tansanier eine Zeit lang zur Ausbildung nach China reisen, die Länder pflegen gute wirtschaftliche Verbindungen. Also verbreitete sich das Virus rasant.“ Dennoch habe die tansanische Regierung das heruntergespielt. „Denn China hat in Tansania einen riesigen wirtschaftlichen Einfluss.“ Trotz anfänglicher vereinzelter Schulschließungen gebe es auch keinen Lockdown, „die hohen Folgekosten daraus kann sich Tansania nicht leisten“, weiß Beier.

Seit Mai 2020 gibt es in Tansania keine offiziellen Corona-Zahlen mehr, Informationen über die Gefahr durch das Virus kommen vor allem über internationale Medien. Präsident John Magufuli warnte sogar noch vor wenigen Tagen „vor der Gefährlichkeit einer Schutzimpfung“, man solle „ausländischen Impfstoffen nicht vertrauen“. „Aus Angst vor einer Ansteckung kamen im vergangenen Jahr deutlich weniger Menschen in die Krankenhäuser, selbst wenn sie dringender Behandlung bedurft hätten. Dabei sind wir in Ndolage mit den Schutzmaßnahmen ganz gut aufgestellt“, betont Dr. Frank Beier. Er geht von einer hohen Dunkelziffer an Infektionen und Erkrankungen an Covid-19 aus.

Zuversichtlich wegen guter Impfkultur

Durch verbesserte Informationen kämen inzwischen wieder mehr Menschen auch ins Krankenhaus nach Ndolage. Die Worte des Präsidenten stünden im Gegensatz zum sonstigen Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung, Beier berichtet von einer „ansonsten eigentlich guten Impfkultur. Der Großteil der Menschen dort ist gegen Masern geimpft, auch bei der Malaria steht zumindest Ndolage vergleichsweise gut da.“ Der Wertheraner Arzt ist zuversichtlich, dass sich solch ein Bewusstsein durchsetzt: „In Tansania kennt man noch heute leider so viele Infektionskrankheiten, dass die Impfbereitschaft hoch ist. Und die Infrastruktur in dem 50-Millionen-Einwohner-Land ist dafür vorbereitet. Die Kosten der Corona-Schutzimpfung würde wohl die WHO übernehmen.“

Dass Corona trotz allem noch keinen so großen Stellenwert einnimmt wie etwa in Europa, liege an den zahlreichen weiteren großen Problemen, mit denen die Menschen zu kämpfen hätten: „Etwa der Klimawandel: Früher war das Wetter in Tansania für die Bauern berechenbarer, darauf konnte man Aussaat, Pflanzung und Ernte abstimmen. Mittlerweile regnet es heftig und völlig unvorhersehbar; ganze Ernten schimmeln, der Pegel des Viktoria-Sees ist enorm angestiegen.“

Und dann kommt Dr. Frank Beier wieder auf das Thema AIDS an „seinem“ Krankenhaus zu sprechen, will gleichzeitig Zuversicht verbreiten, nicht zuletzt dank der Hilfe vieler Wertheraner und weiterer Helfer und Spender auch aus dem Freundeskreis Ndolage: „Wir hatten dort noch bis vor zwölf Jahren einen enormen Zulauf an AIDS-Patienten, rund 1000 Fälle pro Jahr. Diese Zahl ist erfreulicherweise deutlich zurückgegangen. Mit den heutigen Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten können die Menschen besser und auch länger leben“, erklärt der Arzt.

Doch all das koste weiterhin viel Geld. „Für 2021 werden wir wohl über 100.000 Euro für die wichtige Arbeit in Ndolage benötigen, hinzu kommen gut 8000 Euro für den coronabedingten vermehrten Hygieneaufwand.“ Um auch in Zukunft möglichst vielen bedürftigen Menschen eine sichere Behandlung im Krankenhaus in Ndolage zu ermöglichen, kann jeder spenden – auf das Konto der Vereinten Evangelischen Mission, IBAN: DE45 3506 0190 0009 0909 08, Kennwort: Ndolage.

www.freundeskreis-ndolage.de