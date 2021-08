Das Wohnhaus der Familie Schäfer in Marienthal an der Ahr wurde durch die Hochwasserkatastrophe Mitte Juli stark beschädigt und wird nun abgerissen. In der Ruine hängen noch immer die Fotos der Familie. Da einsturzgefährdet, darf das Haus nicht mehr betreten werden.Daniel und Ronja Schäfer haben mit den Kindern Ben und Jonas (von links) 30 Kilometer vom Ahrtal entfernt eine neue Wohnung gefunden – im Bild mit der Spendenbox und 2650 Euro, die zur Hälfte in Werther eingesammelt wurden.Der kleine Ort Marienthal am Tag nach der nächtlichen Flutkatastrophe. Von 44 Wohnhäusern wurden 41 von den Wassermassen beschädigt oder ganz zerstört. Das Wasser kam schnell und zog sich nach wenigen Stunden zurück – im Bild bereits wieder vier Meter unter den Höchstständen.

Foto: Jörg Diester