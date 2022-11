„Das Klima verhandelt nicht“

Werther

„Wir erleben derzeit das sechste sogenannte Massenaussterben: In einem relativ kurzen Zeitraum verschwinden ungewöhnlich viele Arten“, so schrieb es Elizabeth Kolbert in ihrem 2014 erschienenen Buch „Das 6. Sterben“. Der Untertitel „Wie der Mensch Naturgeschichte schreibt“ ist dabei nicht wohlwollend gemeint. Denn im Laufe des Anthropozäns, wie die gegenwärtige erdgeschichtliche Epoche auch genannt wird, sind entscheidende Veränderungen in Bezug auf Temperaturanstieg und Artenvielfalt zu beobachten.

Von Johannes Gerhards