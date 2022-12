Das macht Lust aufs Freibad!

Die Freibadsaison liegt noch nicht ganz so lange zurück, und viele schwelgen noch in sommerlichen Erinnerungen. Doch schon jetzt kann man sich auf die nächste Bade- und Schwimmsaison freuen: Unter dem Motto „Eine ganze Saison Freude und Erholung im Freibad Werther“ beginnt jetzt der Kartenverkauf für die Saison 2023 des Freibades der Stadt Werther.

In Werther hat der Vorverkauf der Saisonkarten 2023 begonnen - erneut mit Preisnachlass

Mit Schwung geht's hinein - in den Kartenvorverkauf!

„Auch dieses Jahr können die Besucher die Freibadkarte vorher kaufen und dadurch zehn Prozent sparen – sowohl als Geschenkidee oder auch für sich selbst eignet sich die Karte perfekt“, empfiehlt Stefan Meier von der Stadtverwaltung. Der Preisnachlass im Vorverkauf gilt bis zum Tag vor der Saisoneröffnung 2023.

Meier gibt noch einen Zusatz-Tipp für Schnellentschlossene: „Wer noch etwas 'Kleines' für den selbstgebastelten Adventskalender, für den Nikolaus-Tag oder sogar für Weihnachten benötigt, hat jetzt die Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen. Und: Die Freibad-Saisonkarten gibt's auf Wunsch auch im repräsentativen Geschenkumschlag!“

Tickets fürs Freibadvergnügen gibt es an den folgenden Vorverkaufsstellen: Sport Strunk, Dorf-Laden Häger, Volksbank-Filiale in Werther, Sparkassen-Filiale in Werther;, Stadtbibliothek Werther und Rathaus Werther (Einwohnerservice, Erdgeschoss, Zimmer 6).

Im Vorverkauf gibt es ausschließlich Saisonkarten; sie kosten dann nur 36 statt sonst 40 Euro. Rentner, Pensionäre, Kinder, Studenten und weitere Berechtigte erhalten zusätzlich Ermäßigung, noch günstiger wird's mit dem Familienpass. Auch mit Saisoneröffnung gibt es weiterhin Karten, dann auch Tageskarten – allerdings entfällt dann der zehnprozentige Vorverkaufs-Nachlass.