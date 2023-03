Das schmeckt und blüht auch in Werther: Blumensamen aus der Bücherei

Zwischen die Bestseller von Juli Zeh, Sebastian Fitzek und Co. mischen sich in der Stadtbibliothek Werther künftig auch Tigerella, Schneewittchen und andere klangvolle Namen. Nicht als Kinderbücher (die sind hier ohnehin längst vertreten), sondern als besondere Leckerei – und zwar zum selbst-Ziehen und zum Vermehren.

Stadtbibliothek bietet Saatgut zum Tausch an - und lädt zur Lesung mit Gartenfachfrau Dr. Heidi Lorey ein

„Woher hast du denn diese leckeren Tomaten?“ Antwort: „Aus der Stadtbibliothek im Haus Werther, obendrein kostenlos – und die Blumen draußen übrigens auch!“ So oder ähnlich könnte eine Unterhaltung vom kommenden Sommer an auch in Werther beginnen. Denn bis dahin dürfte die jetzt vorgestellte neue Idee des Bibliotheks-Teams längst Früchte tragen – im wahrsten Sinne des Wortes.