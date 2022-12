Das (Vor-)Lesen liegt ihnen richtig gut

Janek Lange und Liloz Osso gewinnen den Schulentscheid an der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule Werther und Borgholzhausen

Werther

Janek Lange und Liloz Osso sind die Gewinner des Schulentscheids an der PAB-Gesamtschule in Werther und Borgholzhausen. Die Sechstklässler setzten sich im 64. Vorlesewettbewerb gegen sechs Mitschülerinnen und Mitschüler durch. Alle Schulsieger starten nun in die nächste Runde des Wettbewerbs – den Kreisentscheid, der Ende Januar 2023 startet.