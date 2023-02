Verbirgt sich in scheinbar Zufälligem eine Regelmäßigkeit? Oder wann und wo bringt umgekehrt der Zufall komplexe Abläufe durcheinander? Diesen Fragen geht Mathematik-Professor Dr. Benjamin Gess nach. Der gebürtige Wertheraner erhält für seine Forschungen an der Universität Bielefeld eine europäische Spitzenförderung.

Der Europäische Forschungsrat (ERC) würdigt die Forschungsleistungen des 39-Jährigen mit dem "Consolidator Grant" (CoG). Damit verbunden seien zwei Millionen Euro für einen Zeitraum von fünf Jahren, berichtet die Universität Bielefeld, an die der gebürtige Wertheraner 2016 berufen wurde. Seit 2015 leitet er ebenfalls eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Mathematik in Leipzig.