Demnächst bitte wenden

Vor dem Start der Einbahnstraßen-Regelung in Werthers Innenstadt trifft sich nun erstmals ein Arbeitskreis – doch der ist noch gar nicht vollzählig

Werther

Es ist eine Hoffnung, den Verkehr in Werthers Innenstadt zu entzerren. Wenn am 23. August die Ravensberger Straße von der Einmündung C.F.-Venghauss-Platz bis zur Rosenstraße für ein Jahr lang zur Einbahnstraße wird, dann soll dieser Verkehrsversuch auch von einer Arbeitsgruppe begleitet werden. Die trifft sich erstmalig am kommenden Dienstag, ist aber noch gar nicht vollständig besetzt. Interessierte Bürger werden noch zur Mitsprache gesucht.

Von Volker Hagemann