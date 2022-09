Der "kleine Bruder" des Marktkaufs in Halle

Das neue Team des künftigen "Edeka Speicher" in Werther: Die Inhaber Oliver nd Silvia Speicher mit ihrer Marktleiterin Fabienne Voss. Kommenden Dienstag öffnen sie nach halbtägiger Inventur-Schließung unter neuem Namen. Das neue Team des künftigen "Edeka Speicher" in Werther: Die Inhaber Oliver nd Silvia Speicher mit ihrer Marktleiterin Fabienne Voss. Kommenden Dienstag öffnen sie nach halbtägiger Inventur-Schließung unter neuem Namen.

Foto: Klaus-Peter Schillig