Zusammen mit Eva-Maria Eggert, stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins Borgholzhausen, machte er am Beispiel des aus Borgholzhausen stammenden Funktionärs Julius Hesse die Bedeutung jüdischer Sportlerinnen und Sportler für die Vereinskultur der damaligen Zeit und ihren Leidensweg deutlich. 40 Besucher folgten dem detailreichen Vortrag, der im Rahmen der Themenreihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ vom Arbeitskreis „Spuren jüdischen Lebens in Werther“ in Kooperation mit der Volkshochschule Ravensberg veranstaltet wurde.

