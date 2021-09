»Der Schröder« heißt jetzt Ole Hummel

»Für uns ist die Umwelt immer ein wichtiges Thema. Wir wollten die Stelle deshalb unbedingt wieder besetzen«, sagt Bürgermeisterin Marion Weike, als sie Ole Hummel in ihrem Büro vorstellt. Im Auswahlverfahren sei er eindeutig der geeignetste Kandidat gewesen.

Der hat trotz seiner 35 Jahre schon viel vorzuweisen in seinem Fachgebiet. Geboren in Hamburg, Abi in Ratzeburg. Dort an den Plöner Seen, habe er die Liebe zur Natur entdeckt. Es folgen nach dem Abitur ein Zivi-Jahr auf Hallig Langeneß, dann noch Praktika im Entwicklungsdienst im südlichen Afrika (Sambia, Uganda, Ruanda Mosambique), hauptsächlich in Malawi. Dort haben er und seine Kollegen die Abfalltrennung hoffähig gemacht. Mit dem Zweck, organische Abfälle zu kompostieren und damit die Böden fruchtbarer zu machen. »So ackern sie im dem Dorf heute noch«, ist der zweifache Familienvater stolz auf den kleinen Erfolg.

Praktikant eines Wanderschäfers

Die Erfahrungen aus mehreren Auslandsaufenthalten – länger auch in Nepal – und als Praktikant eines Wanderschäfers in den Elbtalauen mit mehr als 1000 Schafen hat Ole Hummel mitgenommen in sein Studium in Landschaftsökologie und Naturschutz an der Uni Greifswald. Um nach dem Diplom das ganze Fachwissen, die Fakten aus Klima- und Umweltmanagement, verständlich und überzeugend »rüberbringen« zu können, hat er auch noch ein Philosophiestudium in Osnabrück angehängt.

Jetzt fühlt sich das »Nordlicht« in OWL schon ganz heimisch, wohnt mit Frau und Kindern in Hoberge-Uerentrup, hat in Werther wegen der Kleinen aber erst einmal mit einer halben Stelle angefangen. Hier könne er große Teile dessen anpacken, was er gelernt habe. Neue Projekte aber will er erst anschieben, wenn er demnächst in Vollzeit arbeite: die Fortsetzung von Werner Schröders Vortagsreihe, Aktion in Sachen Mobilität, Gespräche mit Landwirten über deren Situation und über Nachhaltigkeit. Zu den Aufgaben gehören unter anderem auch Gewässerschutz und das Klimafolgen-Management.