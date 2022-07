Die meisten machen es richtig

Insgesamt begutachtete das Team in Werther 1293 Komposttonnen. 1198 waren richtig befüllt und bekamen einen grünen Anhänger (92,7 Prozent), 59 einen gelben (4,5 Prozent) und 36 einen roten Anhänger (2,8 Prozent). Die roten Tonnen blieben ungeleert stehen, gelb galt zunächst als Verwarnung.

"Biologisch abbaubare" Tüten haben in der Komposttonne nichts zu suchen

Das Aktions-Team ist fündig geworden auf der Suche nach so genannten Störstoffen, die in die Komposttonne nicht hineingehören. „Ein paar Mal war gar nichts „bio“ in der Tonne“, erinnert sich Rebecca Thurow, Koordinatorin der Komposttonnen-Aktion.

Ein Störstoff, der immer wieder in den Biotonnen gefunden wurde, sind die so genannten „biologisch abbaubaren“ Kunststoffbeutel. Deren Verwendung ist im Kreis Gütersloh per Abfallsatzung untersagt. Die Beutel werden im Kompostwerk nicht vollständig abgebaut und verunreinigen den fertigen Kompost.

Alte Zeitung ist eine gute Alternative

Als Alternative zu Tüten kann im Vorsortiergefäß in geringen Mengen Küchenkrepp oder Zeitungspapier verwendet werden. Oder man sammelt die Abfälle einfach in preiswerten Müllbeuteln, schüttet die Bioabfälle in die Komposttonne und entsorgt die Tüte in der Restmülltonne.

Während der Biotonnen-Aktion klingelte das Telefon von Werthers Abfallberaterin Simone Marquardt etwas häufiger. „Meistens haben Leute angerufen und nach den Tüten gefragt,“ erinnert sie sich. „Die allermeisten wissen aber schon selbst, was sie falsch gemacht haben.“