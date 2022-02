Werther

Insgesamt 65 Personen hat das mobile Impfteam des Kreises Gütersloh am vergangenen Samstag in Werther eine Coronaschutzimpfung verabreicht. Damit hielt sich der Besucherandrang an der Engerstraße 12 diesmal in Grenzen, denn 216 waren es hier noch am 12. Dezember.

Von Volker Hagemann